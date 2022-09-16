Сентябрь, 16 в 10:44

Ночью 16 сентября российские войска шесть раз били из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Оккупанты обстреляли лицей, детсад и дома в Никополе. Ранена женщина / 5 фотографий

Под обстрел попали четыре общины региона.

В Никополе, куда прилетело более 40 снарядов, ранена 57-летняя женщина.

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В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.

Четыре пожара, что вспыхнули после обстрелов, уже погасили пожарные.

Три многоэтажки и магазин подверглись разрушениям в Червоногригорьевской общине. Люди там, к счастью, остались невредимыми.

Обстрел Марганецкой и Зеленодольской общин обошелся без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко