Вересень, 19 в 15:15

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області знову лунають вибухи на аеродромі російських окупантів. Про це повідомим мер міста Іван Федоров.

Він оприлюднив відео, на якому видно, як вгору підіймається густий стовп диму.

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Нагадаємо, ввечері 18 вересня в окупованому Мелітополі було чутно потужний вибух. Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.

За його словами, вибух у дворі багатоповерхівки у центрі Мелітополя – ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередньою інформацією, підірвали колаборанта Дениса Стефанкова, який перейшов на сторону ворога і відповідав за допити полонених.

Раніше Федоров повідомляв, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Мелітополі, почали масово виходити на зв’язок із українськими спецслужбами. Це сталося після низки випадків ліквідації інших зрадників.

Колаборанти пропонують спецслужбам України надавати важливі дані в обмін на послаблення відповідальності за зраду.

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