Проследил до самого дома: в Киеве мужчина развратил 11-летнюю девочку в лифте

Сентябрь, 23 в 10:59

В Киеве в Оболонском районе 31-летний уроженец Донецка заметил на улице идущую домой 11-летнюю девочку. Он проследил за несовершеннолетней и зашел с ней в подъезд дома, где в лифтовой кабине совершил развратные действия. После этого преступник скрылся.

Правоохранителям удалось оперативно разыскать злоумышленника и задержать в порядке ст. 208 УПК РФ.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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