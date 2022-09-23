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Факти / Надзвичайні події

Прослідкував до самого будинку: у Києві чоловік розбестив 11-річну дівчинку у ліфті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Розбещення малолітніх
Фото: Dreamstime

У Києві в Оболонському районі 31-річний уродженець Донецька помітив на вулиці 11-річну дівчинку, яка йшла додому. Він прослідкував за нею та зайшов з нею до під’їзду будинку, де у ліфтовій кабіні здійснив розпусні дії, після чого втік.

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати зловмисника та затримати в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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До речі, на Київщині затримали чоловіка, який намагався розбестити шестирічну дівчинку.

Джерело: Прокуратура Києва
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