Сели в тюрьму на 15 лет: суд признал виновными семерых участников “народной милиции ДНР”

Сентябрь, 23 в 17:27

В Полтавской области осудили семерых участников “народной милиции ДНР”, которые служили в разных подразделениях мотострелкового батальона на должностях пулеметчиков и стрелков.

По данным Офиса генерального прокурора, приговорами суда каждому из них назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Следователи доказали, что, приехав на территорию Сумской области, мужчины в составе НЗФ выполняли приказы командиров российской армии.

Им выдали камуфляжную форму эталона Вооруженных Сил РФ и оружие. Осужденные уроженцы Донбасса обустраивали блокпосты, на которых проверяли документы, личные вещи людей и транспортные средства.

Суд признал семи участников “народной милиции ДНР” виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).