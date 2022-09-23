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Сели в тюрьму на 15 лет: суд признал виновными семерых участников “народной милиции ДНР”

Юля Захарченко, редактор ленты
Сели в тюрьму на 15 лет: суд признал виновными семерых участников “народной милиции ДНР”
Фото: Depositphotos

В Полтавской области осудили семерых участников “народной милиции ДНР”, которые служили в разных подразделениях мотострелкового батальона на должностях пулеметчиков и стрелков.

По данным Офиса генерального прокурора, приговорами суда каждому из них назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд признал семи участников “народной милиции ДНР” виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

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