Сіли до в’язниці на 15 років: суд визнав винними сімох учасників “народної міліції ДНР”

Вересень, 23 в 17:27

У Полтавській області засудили сімох учасників “народної міліції ДНР”, які служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах кулеметників і стрільців.

За даними Офісу генерального прокурора, вироками суду кожному з них призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі довели, що, приїхавши на територію Сумської області, чоловіки у складі НЗФ виконували накази командирів російської армії.

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Їм видали камуфляжну форму зразка Збройних сил РФ і зброю. Засуджені уродженці Донеччини облаштовували блокпости, на яких перевіряли документи, особисті речі людей і транспортні засоби.

Суд визнав сімох учасників “народної міліції ДНР” винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).