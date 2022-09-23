Сіли до в’язниці на 15 років: суд визнав винними сімох учасників “народної міліції ДНР”
У Полтавській області засудили сімох учасників “народної міліції ДНР”, які служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах кулеметників і стрільців.
За даними Офісу генерального прокурора, вироками суду кожному з них призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі довели, що, приїхавши на територію Сумської області, чоловіки у складі НЗФ виконували накази командирів російської армії.
Їм видали камуфляжну форму зразка Збройних сил РФ і зброю. Засуджені уродженці Донеччини облаштовували блокпости, на яких перевіряли документи, особисті речі людей і транспортні засоби.
Суд визнав сімох учасників “народної міліції ДНР” винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).