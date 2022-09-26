Вдарили молотком у голову: у Гданську затримали трьох осіб за побиття українця

Вересень, 26 в 16:44

У неділю, 25 вересня, у Гданську 46-річного громадянина України вдарили молотком у голову. Місцева поліція у цій справі затримала трьох осіб.

Про це повідомила пресофіцер Головного управління муніципальної поліції Гданська Магдалена Ціска.

У злочині підозрюють іншого громадянина України та двох громадян Білорусі.

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Як повідомила Магдалена Ціска, інцидент стався на території хостела.

Під час спільного застілля, на якому перебувало близько 20 осіб, виник конфлікт між громадянами України. У результаті чого один з чоловіків вдарив молотком співвітчизника в область голови.

Постраждалого доставили в лікарню для обстеження, а поліція затримала для допиту підозрюваного 34-річного громадянина України та двох громадян Білорусі віком 45 і 47 років.

Після з’ясування обставин інциденту громадян Білорусії звільнили з-під варти, а підозрюваного українця залишили під вартою терміном на сім днів.

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Джерело: Інформаційний портал Польщі