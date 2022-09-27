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Факты / Происшествия

Корректировал удары дронов-камикадзе: под Одессой задержали предателя, завербованного РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
під Одесою затримали зрадника
Фото: СБУ

В Одесской области задержан житель города Рени, которого в начале полномасштабного вторжения завербовали российские спецслужбы.

По данным СБУ, предатель собирал информацию о базировании подразделений ВСУ, силовых структур, количестве личного состава и военной техники.

Он также передавал российским военным координаты блокпостов, объектов критической инфраструктуры, которые враг планировал использовать для диверсий и ударов, в частности, крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе.

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Фото: СБУ

Российский агент связывался с кураторами через анонимный Телеграмм-канал, туда он сбрасывал фото и отметки на электронной карте с подробным описанием.

Задержали шпиона, когда он пытался передать россиянам очередные разведданные.

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Источник: СБУ
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