Корректировал удары дронов-камикадзе: под Одессой задержали предателя, завербованного РФ

Сентябрь, 27 в 12:44

В Одесской области задержан житель города Рени, которого в начале полномасштабного вторжения завербовали российские спецслужбы.

По данным СБУ, предатель собирал информацию о базировании подразделений ВСУ, силовых структур, количестве личного состава и военной техники.

Он также передавал российским военным координаты блокпостов, объектов критической инфраструктуры, которые враг планировал использовать для диверсий и ударов, в частности, крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе.

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Российский агент связывался с кураторами через анонимный Телеграмм-канал, туда он сбрасывал фото и отметки на электронной карте с подробным описанием.

Задержали шпиона, когда он пытался передать россиянам очередные разведданные.