Коригував удари дронів-камікадзе: під Одесою затримали зрадника, завербованого РФ

Вересень, 27 в 12:44

В Одеській області затримали мешканця міста Рені, якого на початку повномасштабного вторгнення завербували російські спецслужби.

За даними СБУ, зрадник збирав інформацію про базування підрозділів ЗСУ, силових структур, кількість особового складу та військової техніки.

Він також передавав російським військовим координати блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, які ворог планував використати для диверсій та ударів, зокрема крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе.

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Російський агент зв’язувався з кураторами через анонімний Телеграм-канал, сюди він скидав фото та позначки на електронній карті з детальним описом.

Затримали шпигуна, коли він намагався передати росіянам чергові розвіддані.