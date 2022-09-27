Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Коригував удари дронів-камікадзе: під Одесою затримали зрадника, завербованого РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
під Одесою затримали зрадника
Фото: СБУ

В Одеській області затримали мешканця міста Рені, якого на початку повномасштабного вторгнення завербували російські спецслужби.

За даними СБУ, зрадник збирав інформацію про базування підрозділів ЗСУ, силових структур, кількість особового складу та військової техніки.

Він також передавав російським військовим координати блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, які ворог планував використати для диверсій та ударів, зокрема крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе.

Зараз дивляться
під Одесою затримали зрадника

Фото: СБУ

Російський агент зв’язувався з кураторами через анонімний Телеграм-канал, сюди він скидав фото та позначки на електронній карті з детальним описом.

Затримали шпигуна, коли він намагався передати росіянам чергові розвіддані.

Читайте
Над Одещиною знищено три дрони-камікадзе окупантів - ОК Південь

Джерело: СБУ
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка