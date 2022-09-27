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Факты / Происшествия

Оккупанты выпустили 90 снарядов по трем общинам Днепропетровской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты выпустили 90 снарядов по трем общинам Днепропетровской области

Ночью российские оккупанты выпустили почти 90 снарядов по трем общинам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, под вражеским огнем оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Предварительно, людей не задело.

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В Никополе вражеский огонь повредил 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

В Марганце от российских снарядов пострадали 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. В одном доме произошел пожар, его потушили.

Последствия обстрелов в Красногригорьевской общине уточняются.

В других районах области ночь прошла без тревог.

Утром 24 сентября российская армия из Градов и Ураганов обстреляла Марганецкую и Красногригорьевскую общины. В Марганце ранены два человека. 51-летнюю женщину и 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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