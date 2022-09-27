Сентябрь, 27 в 7:58

Ночью российские оккупанты выпустили почти 90 снарядов по трем общинам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, под вражеским огнем оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Предварительно, людей не задело.

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В Никополе вражеский огонь повредил 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

В Марганце от российских снарядов пострадали 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. В одном доме произошел пожар, его потушили.

Последствия обстрелов в Красногригорьевской общине уточняются.

В других районах области ночь прошла без тревог.

Утром 24 сентября российская армия из Градов и Ураганов обстреляла Марганецкую и Красногригорьевскую общины. В Марганце ранены два человека. 51-летнюю женщину и 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу.