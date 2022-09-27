Вересень, 27 в 7:58

Вночі російські окупанти випустили майже 90 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Попередньо, людей не зачепило.

Зараз дивляться

У Нікополі ворожий вогонь пошкодив 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

У Марганці від російських снарядів понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. В одному будинку сталася пожежа, вогнеборці її загасили.

Наслідки обстрілів у Червоногригорівській громаді наразі уточнюються.

У інших районах області ніч пройшла без тривог.

Зранку 24 вересня російська армія з Градів та Ураганів обстріляла Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганці поранено двох людей. 51-річну жінку та 49-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.