Сентябрь, 29 в 17:36

В Одессе обнаружили трех агентов ФСБ России, которые помогали государству-агрессору проводить коллаборационную и подрывную деятельность в регионе. Их задержали при попытке похищения человека.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По их данным, с 2014 года житель Одессы занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях.

Сейчас смотрят

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он сформировал преступную группировку, которая собирала информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в Одессе.

Также они собирали информацию о людях, которые поддерживали государственный суверенитет Украины для дальнейшей их передачи представителям оккупационной администрации в случае захвата города.

Кроме того, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага РФ. Так агенты вывесили вражеский флаг с надписью Одесса – русский город и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать “поздравление Путина с днем ​​рождения” 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса поздравляет президента РФ.

Эта задача, а также подготовка материально-военной базы для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.

Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков, и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Планировали похищать людей и развешивали флаги РФ: в Одессе задержаны агенты ФСБ / 4 фотографии

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников при попытке похищения бизнесмена.

Агентов ФСБ задержали следователи. Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека, а также избрании им мер (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины).