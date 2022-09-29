Вересень, 29 в 17:36

В Одесі виявили трьох агентів ФСБ Росії, які допомагали державі-агресору проводити колабораційну та підривну діяльність в регіоні. Їх затримали під час спроби викрадення людини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За їхніми даними, з 2014 року мешканець Одеси займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України він сформував злочинне угруповання, яке збирало інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів в Одесі.

Також вони збирали інформацію про людей, які підтримували державний суверенітет України, для подальшої їх передачі представникам окупаційної адміністрації, у разі захоплення міста.

Крім того, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ. Так, агенти вивісили ворожий триколор із надписом Одесса – русский город і передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати “привітання Путіна з днем народження” 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента РФ.

Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі.

Планували викрадати людей та розвішували прапори РФ: в Одесі затримали агентів ФСБ / 4 фотографии

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників під час спроби викрадення бізнесмена.

Агентів ФСБ затримали слідчі. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у державній зраді, колабораційній діяльності та викраденні людини, а також обрання їм запобіжних заходів (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 КК України).