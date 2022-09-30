Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном РФ Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По их данным, мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке, Гаспре и Партените.
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В то же время, официальной информации о взрывах в Крыму пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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