Сентябрь, 30 в 16:34

Во временно оккупированном РФ Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По их данным, мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке, Гаспре и Партените.

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В то же время, официальной информации о взрывах в Крыму пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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