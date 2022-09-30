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Факты / Происшествия

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном РФ Крыму раздались взрывы в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По их данным, мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке, Гаспре и Партените.

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В то же время, официальной информации о взрывах в Крыму пока нет.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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