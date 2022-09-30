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Факти / Надзвичайні події

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у чотирьох населених пунктах

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у чотирьох населених пунктах
Фото: Depositphotos

В тимчасово окупованому РФ Криму пролунали вибухи у чотирьох населених пунктах.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в Ялті, Алупці, Гаспрі та Партеніті.

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Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Криму поки що немає.

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