В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у чотирьох населених пунктах
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
В тимчасово окупованому РФ Криму пролунали вибухи у чотирьох населених пунктах.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в Ялті, Алупці, Гаспрі та Партеніті.
Зараз дивляться
Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Криму поки що немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.