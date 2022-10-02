Обстрел гумколоны в окрестностях Запорожья: количество жертв увеличилось

Октябрь, 01 в 21:05

В результате обстрелов автоколонны гражданских на пункте пропуска в окрестностях Запорожья 30 сентября количество погибших увеличилось до 31 человека — еще одна женщина умерла в больнице от ранений.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, эта женщина была тяжелоранена.

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– Количество жертв – 31 человек, из которых 30 гражданских и один работник полиции, помогавший людям в организации движения, – сказал Старух.

Руководитель ОВА рассказал, что три российские ракеты ударили по пункту пропуска в окрестностях Запорожья: одна попала в начало, вторая — в середину, а третья — в конец полосы. Это четко свидетельствует о том, что захватчики умышленно обстреляли гражданских, считает Старух.

Он рассказал, что приостановлен пропуск людей на временно оккупированные территории Украины для минимизации рисков. По словам Старуха, оккупанты потребовали, чтобы гуманитарные автобусы были лицензированы согласно “российским нормативам”.