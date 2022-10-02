Обстріл гумколони на околицях Запоріжжя: кількість жертв збільшилася

Жовтень, 01 в 21:05

Внаслідок обстрілів автоколони цивільних на пункті пропуску на околицях Запоріжжя 30 вересня кількість загиблих збільшилася до 31 людей – ще одна жінка померла у лікарні від поранень.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, ця жінка була важкопораненою.

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– Кількість жертв – 31 людина, з яких 30 цивільних і один працівник поліції, який допомагав людям в організації руху, – сказав Старух.

Очільник ОВА розповів, що три російські ракети вдарили по пункту пропуску на околицях Запоріжжя: одна поцілила на початок, друга – у середину, а третя – у кінець смуги. Це чітко свідчить про те, що загарбники навмисне обстріляли цивільних, вважає Старух.

Він розповів, що наразі призупинений пропуск людей на тимчасово окуповані території України для мінімізації ризиків. За словами Старуха, окупанти почали вимагати, щоб гуманітарні автобуси були ліцензовані згідно з ”російськими нормативами”.