Відмовилися голосувати на “референдумі”: під Херсоном окупанти викрали подружжя

Жовтень, 01 в 16:39

У Херсонській області російські військові викрали подружжя – жителів Каховки Владислава та Ганну Сибірських 25 вересня. Наразі їхнє місцеперебування досі залишається невідомим.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook. У повідомленні йдеться, що окупанти викрали пару за відмову голосувати на псевдореферендумі.

– Ніхто ніколи не сумнівався щодо брехливих обіцянок окупантів щодо “вільного волевиявлення наших громадян” на цьому псевдореферендумі. 25 вересня, за відмову проголосувати, зі свого будинку озброєними військовими РФ у присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, було забрано подружжя каховчан Сибірського Владислава Олександровича (1992 р. н.) та Сибірську Ганну Геннадіївну (1990 р. н.), – зазначили у міській громаді.

У Каховській міській тергромаді зазначили, що місцеперебування подружжя Сибірських досі невідоме.

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Фото: Каховська міська територіальна громада