Октябрь, 02 в 14:57

Во время урагана Иен на улице американского штата Флорида плавала акула. Животное заметили возле дома в городе Форт-Майерс.

Видео, на котором виден плавник морского хищника, обнародовали в Twitter. За сутки ролик набрал более 13 млн. просмотров.

After over half a decade of debunking this hoax every time there was a flood or hurricane, I can’t believe I’m looking at an honest-to-god street shark. Good to finally meet you, pal. https://t.co/hwMWX4Peqo — Jane Lytvynenko (@JaneLytv) September 28, 2022

Сейчас смотрят

И хотя пользователи сети не верили, что на видео действительно акула, информацию подтвердили профессиональные фактчекеры из агентства новостей Storyful и The Associated Press.

— После пяти лет, в течение которых приходилось опровергать фейковые видео с акулами, которые появляются после очередного урагана или наводнения, передо мной действительно уличная акула, — отметил журналист Джейн Литвиненко.

Однако сотрудники AP до сих пор сомневаются, это акула или какая-нибудь другая крупная рыба. На записи виден плавник, но это единственное, что указывает на морского хищника.

Напомним, что 28 сентября на американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы.

От урагана Иен погибли по меньшей мере 27 человек. Власти предупреждают, что количество жертв стихии может возрасти.