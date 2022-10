Во время урагана Иен на улице американского штата Флорида плавала акула. Животное заметили возле дома в городе Форт-Майерс.

Видео, на котором виден плавник морского хищника, обнародовали в Twitter. За сутки ролик набрал более 13 млн. просмотров.

After over half a decade of debunking this hoax every time there was a flood or hurricane, I can’t believe I’m looking at an honest-to-god street shark.

Good to finally meet you, pal. https://t.co/hwMWX4Peqo

— Jane Lytvynenko (@JaneLytv) September 28, 2022