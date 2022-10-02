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Факти / Надзвичайні події

Під час урагану Ієн вулицями Флориди плавала акула

Валентина Чорна, редакторка стрічки
акула
Фото: Dreamstime

Під час урагану Ієн на вулиці американського штату Флорида плавала акула. Тварину помітили біля будинку у місті Форт-Майєрс.

Відео, на якому видно плавник морського хижака, оприлюднили у Twitter. За добу ролик набрав понад 13 млн переглядів.

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І хоч користувачі мережі не вірили, що на відео дійсно акула, інформацію підтвердили професійні фактчекери з агентства новин Storyful і The Associated Press.

– Після п’яти років, протягом яких доводилося спростовувати фейкові відео з акулами, які з’являлися після чергового урагану чи повені, переді мною справді вулична акула, – зазначив журналіст Джейн Литвиненко.

Проте співробітники AP й досі сумніваються, це акула чи якась інша велика риба. На записі видно плавник, але це єдине, що вказує на морського хижака.

Нагадаємо, що 28 вересня на американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки.

Від урагану Ієн загинули щонайменше 27 людей. Влада попереджає, що кількість жертв стихії може зрости.

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