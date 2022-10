Під час урагану Ієн на вулиці американського штату Флорида плавала акула. Тварину помітили біля будинку у місті Форт-Майєрс.

Відео, на якому видно плавник морського хижака, оприлюднили у Twitter. За добу ролик набрав понад 13 млн переглядів.

After over half a decade of debunking this hoax every time there was a flood or hurricane, I can’t believe I’m looking at an honest-to-god street shark.

Good to finally meet you, pal. https://t.co/hwMWX4Peqo

— Jane Lytvynenko (@JaneLytv) September 28, 2022