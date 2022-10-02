Октябрь, 02 в 10:53

Сегодня, 2 октября, около 03:45 российский враг нанес ракетный удар по Николаеву. Оккупанты обстреляли город зенитно-ракетной системой С-300.

Есть попадание снарядов около двух четырехэтажных домов, из-за чего здания получили повреждения. В одном доме возник пожар в двух квартирах. Также есть попадание возле территории больницы.

По словам Виталия Кима, в результате преднамеренного обстрела ранения получили семь человек. Информация уточняется.

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Кроме того, разрушения претерпели трансформаторная подстанция, электросети и газопровод. В настоящее время часть домов осталась без света и газа.

Виталий Ким рассказал о последствиях ночного обстрела Николаева ракетами С-300 / 5 фотографий

2 октября ночью под обстрелы попало село Шевченко Шевченковской общины, там частично разрушен жилой дом. К сожалению, два человека погибли.

Также взрывы раздавались в селе Калиновка Воскресенской общины. Пока информация уточняется.

Около 04:00 обстрелы подверглись окрестностям села Новоалександровка Ингульской общины. Там пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что война в Украине длится уже 221 день.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич