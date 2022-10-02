Жовтень, 02 в 10:53

Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 російський ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Окупанти обстріляли місто зенітно-ракетними системами С-300.

Є влучання ворожих снарядів біля двох чотириповерхових будинків, через що будівлі отримали пошкодження. В одному будинку виникла пожежа у двох квартирах. Також є влучання біля території лікарні.

За словами Віталія Кіма, внаслідок підступного обстрілу поранення отримало сім осіб. Інформація уточнюється.

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Крім того, руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі й газопровід. Наразі частина будинків залишилась без світла та газу.

Віталій Кім розповів про наслідки нічного обстрілу Миколаєва ракетами С-300 / 5 фотографий

2 жовтня вночі під обстріли потрапило село Шевченко Шевченківської громади, там частково зруйновано житловий будинок. На жаль, дві людини загинуло.

Також вибухи лунали у селі Калинівка Воскресенської громади. Наразі інформація уточнюється.

Близько 04:00 обстрілів зазнали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Там постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 221 день.

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич