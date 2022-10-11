Соратника Кивы разоблачили на корректировке ударов по Днепру – СБУ
В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали российского агента, собиравшего для оккупантов информацию о местах дислокации и перемещения ВСУ.
Вскоре выяснилось, что задержанный – из ближайшего окружения экс-нардепа Ильи Кивы, бежавшего в Россию от украинского правосудия.
Предателем оказался местный бизнесмен в сфере IT, оставшийся в Днепре, чтобы вести подрывную деятельность в пользу оккупантов. Больше всего его интересовала геолокация украинских подразделений ПВО.
С Кивой он знаком с 2014 года. Именно по предложению нардепа-предателя предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольных руководству запрещенной ОПЗЖ.
Уже после полномасштабного вторжения он собирал информацию о позициях ВСУ и координатах объектов критической инфраструктуры. Разведданные предавал через анонимные телеграммы-каналы, созданные спецслужбами РФ.
Эти сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Дома у подозреваемого обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами.
Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ и избранная мера пресечения в виде содержания под стражей.
На днях СБУ обезвредила в Киеве группировку Патриоты за жизнь, которой руководил депутат-предатель от ОПЗЖ Илья Кива.
До его бегства в РФ эти “патриоты” совершали провокаций во время массовых акций для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.