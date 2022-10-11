Соратника Киви викрили на коригуванні ударів по Дніпру – СБУ

Жовтень, 11 в 15:37

У Дніпропетровській області співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав для окупантів інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ.

Згодом з’ясувалося, що затриманий – із найближчого оточення екснардепа Іллі Киви, який втік до Росії від українського правосуддя.

Зрадником виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який залишився у Дніпрі, щоб вести підривну діяльність на користь окупантів. Найбільше його цікавила геолокація українських підрозділів ППО.

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З Кивою він знайомий з 2014 року. Саме за пропозицією нардепа-зрадника підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої ОПЗЖ.

Уже після повномасштабного вторгення він збирав інформацію про позиції ЗСУ та координати об’єктів критичної інфраструктури. Розвіддані предавав через анонімні Telegram-канали, створені спецслужбами РФ.

Ці відомості окупанти використовували для ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Вдома у підозрюваного виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Днями СБУ знешкодила у Києві угруповання Патріоти за життя, яким керував депутат-зрадник від ОПЗЖ Ілля Кива.

До його втечі в РФ ці “патріоти” вчиняли провокації під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.