Октябрь, 12 в 12:59

Российские войска обстреляли центральный рынок в Авдеевке. Известно по меньшей мере о семи погибших и восьми раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей.

— В таких обстрелах нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они “воюют” с безоружными гражданскими, — убежден Кириленко.

В Донецкой ОВА призвали всех жителей области эвакуироваться и пообещали, что после победы все украинцы вернутся домой.