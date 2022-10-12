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Факты / Происшествия

По меньшей мере семеро погибших: россияне обстреляли рынок в Авдеевке

Юля Захарченко, редактор ленты
По меньшей мере семеро погибших: россияне обстреляли рынок в Авдеевке

Российские войска обстреляли центральный рынок в Авдеевке. Известно по меньшей мере о семи погибших и восьми раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

— В таких обстрелах нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они “воюют” с безоружными гражданскими, — убежден Кириленко.

В Донецкой ОВА призвали всех жителей области эвакуироваться и пообещали, что после победы все украинцы вернутся домой.

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