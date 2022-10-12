Жовтень, 12 в 12:59

Російські війська обстріляли центральний ринок в Авдіївці. Відомо щонайменше про сімох загиблих і вісьмох поранених.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

– У таких обстрілах геть немає воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. У цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони “воюють” із беззбройними цивільними, – переконаний Кириленко.

У Донецькій ОВА закликали всіх жителів області евакуюватися та пообіцяли, що після перемоги всі українці повернуться додому.