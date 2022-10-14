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Факты / Происшествия

В некоторых районах пропал свет: что известно о мощных взрывах в Харькове

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
В некоторых районах пропал свет: что известно о мощных взрывах в Харькове
Фото: Факты ICTV

В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги на территории области. Враг наносит удары по областному центру.

— Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру, – отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вероятно, вражеские ракеты могли запускать с территории Белгорода (Российская Федерация).

Зафиксировано по меньшей мере два ракетных удара по Харькову. В некоторых районах наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Следует отметить, что, по состоянию на 13 октября 21:00, продолжается сигнал воздушной тревоги в Харьковской и Луганской областях.

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