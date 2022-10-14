В некоторых районах пропал свет: что известно о мощных взрывах в Харькове
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Фото: Факты ICTV
В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги на территории области. Враг наносит удары по областному центру.
— Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру, – отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вероятно, вражеские ракеты могли запускать с территории Белгорода (Российская Федерация).
Зафиксировано по меньшей мере два ракетных удара по Харькову. В некоторых районах наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил мэр Игорь Терехов.
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Следует отметить, что, по состоянию на 13 октября 21:00, продолжается сигнал воздушной тревоги в Харьковской и Луганской областях.