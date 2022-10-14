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Факти / Надзвичайні події

У деяких районах зникло світло: що відомо про потужні вибухи у Харкові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У деяких районах зникло світло: що відомо про потужні вибухи у Харкові
Фото: Факти ICTV

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги на території області. Ворог завдає ударів по обласному центру.

– Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог завдає ударів по обласному центру, – зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ймовірно, ворожі ракети могли запускати з території Бєлгорода (Російська Федерація).

Зафіксовано щонайменше два ракетні удари по Харкову. У деяких районах спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомив мер Ігор Терехов.

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Варто зазначити, що станом на 13 жовтня 21:00, триває сигнал повітряної тривоги у Харківській та Луганській областях.

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