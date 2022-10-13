Октябрь, 13 в 10:12

Сегодня, 13 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами ЗРК С-300. Одна из ракет попала в спасательную лодочную станцию.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, вражеская ракета полностью разрушила здание. Под завалами оказался работник лодочной станции.

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Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что спасателям удалось достать мужчину из-под обломков, однако тот, к сожалению, скончался.

По словам спикера ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяны Пацюк, ракета попала в спасательную станцию Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины. В общей сложности на месте трагедии работает четыре единицы техники и 16 спасателей.

Напомним, что ночью 13 октября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Вражеские ракеты попали в пятиэтажный жилой дом. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 12-летнего мальчика, ребенка передали врачам.

Фото: Александр Сенкевич