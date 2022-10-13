Жовтень, 13 в 10:12

Сьогодні, 13 жовтня, російський ворог обстріляв Миколаїв ракетами ЗРК С-300. Одна з ракет влучила у рятувальну човнову станцію.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, ворожа ракета вщент зруйнувала будівлю. Під завалами опинився працівник човникової станції.

Зараз дивляться

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що рятувальникам вдалося дістати чоловіка з-під уламків, проте той, на жаль, помер.

За словами речниці ГУ ДСНС у Миколаївській області Ільяни Пацюк, ракета влучила у рятувальну станцію Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України. Загалом на місці трагедії працює чотири одиниці техніки та 16 рятувальників.

Нагадаємо, що вночі 13 жовтня російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Ворожі ракети влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 12-річного хлопчика, дитину передали лікарям.

Фото: Олександр Сєнкевич