Жовтень, 15 в 6:16

Сьогодні під ранок російський ворог знову ракетами обстріляв Запоріжжя.

Оновлено о 07:00

Голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що від ракетних ударів знову постраждали об‘єкти інфраструктури міста, виникла пожежа. Наразі на місцях прильотів працюють рятувальні служби.

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Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується.

За попередньою інформацією, також спрацювали наші сили ППО.

Повітряна тривога у місті та області пролунала близько 05:52.

Раніше Анатолій Куртєв заявив, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

О 06:02 пролунав відбій тривоги.

Зауважимо, що ракетні удари по Запоріжжю російська армія завдає щодня. Окупанти б’ють по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

12 жовтня вночі по Запоріжжю та передмістю росіяни випустили близько семи ракет С-300. Дві з них влучили по обласному центру, а ще п’ять прилетіли у передмістя.