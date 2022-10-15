В Севастополе, Новофедоровке и Саках сообщают о “работе российской ПВО”

Октябрь, 15 в 14:45

Во временно оккупированном Крыму очевидцы сообщают о взрывах. Российские СМИ пишут о “работе ПВО”.

В частности, сообщения о взрывах одновременно раздаются из Севастополя, Саков и Новофедоровки.

“Губернатор” Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО якобы работала в тренировочном режиме.

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— В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие, – заявил он.

В то же время, сеть уже заполонили соответствующие видео и фото материалы с Крымского полуострова.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщали, что российское военное руководство любыми способами пытается пополнять личный состав своей оккупационной армии и привлекает для этого иностранных наемников.

В частности, 9 октября во временно оккупированный Крым россияне привезли около 400 боевиков-иностранцев. Их планируют опрокинуть на линию фронта на территории Украины.

Война в Украине длится уже 234 дня. Где ведутся бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.