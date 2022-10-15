У Севастополі, Новофедорівці та Саках повідомляють про “роботу російської ППО”

Жовтень, 15 в 14:45

У тимчасово окупованому Криму очевидці повідомляють про вибухи. Російські ЗМІ пишуть про “роботу ППО”.

Зокрема повідомлення про вибухи одночасно лунають із Севастополя, Саків та Новофедорівки.

“Губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що ППО нібито працювала у тренувальному режимі.

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— У Козачці працює ППО у тренувальному режимі. Прохання не знімати та не викладати відео. Прошу зберігати спокій, – заявив він.

Водночас мережу вже заполонили відповідні відео та фото матеріали з Кримського півострова.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російське військове керівництво будь-якими способами намагається поповнювати особовий склад своєї окупаційної армії, і залучає для цього іноземних найманців.

Зокрема, 9 жовтня до тимчасово окупованого Криму росіяни привезли близько 400 бойовиків-іноземців. Їх планують перекинути на лінію фронту на території України.

Війна в Україні триває вже 234 дні. Де точаться бої в Україні, можна стежити на онлайн-карті бойових дій в Україні.