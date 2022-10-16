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Факты / Происшествия

Взрывы в Киевской области — сообщают о работе ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Взрывы в Киевской области — сообщают о работе ПВО

В Киевской области 16 октября были слышны взрывы. Предварительно это работа украинской авиации и ПВО.

Ранее по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

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— Ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО, — подчеркнул Кулеба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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