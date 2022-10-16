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Факти / Надзвичайні події

Вибухи на Київщині – повідомляють про роботу ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Вибухи на Київщині – повідомляють про роботу ППО

На Київщині 16 жовтня було чути вибухи. Попередньо це робота української авіації та ППО.

Раніше на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав перебувати в укриттях та зберігати спокій.

Зараз дивляться

— У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО, – наголосив Кулеба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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