Жовтень, 16 в 13:17

На Київщині 16 жовтня було чути вибухи. Попередньо це робота української авіації та ППО.

Раніше на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав перебувати в укриттях та зберігати спокій.

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— У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО, – наголосив Кулеба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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