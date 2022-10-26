Октябрь, 26 в 14:11

В Польше задержали украинца, который управлял автомобилем с 6 промилле алкоголя в крови.

Инцидент произошел в городе Новый Томышль Великопольского воеводства. Очевидец заметил водителя VW Golf, который заехал на стоянку. Мужчину обеспокоило то, как ехал и вел себя водитель.

Он подошел к водителю, чтобы выяснить, что произошло, а когда тот открыл окно, почувствовал из салона резкий запах алкоголя.

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Тогда свидетель забрал у пьяного водителя ключи и вызвал полицию. Правоохранители проверили украинца на алкотестере – он показал 6 промилле алкоголя в крови, что является критической дозой.

За вождение в нетрезвом состоянии гражданину Украины грозит лишение свободы сроком до 2 лет, штраф и лишение права управлять авто.

Источник: ІnРoland