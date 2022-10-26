Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Критична доза: у Польщі затримали українця за кермом із 6 проміле алкоголю в крові

Валентина Чорна, редакторка стрічки
водитель
Фото: Depositphotos

У Польщі затримали українця, який керував автомобілем із 6 проміле алкоголю в крові.

Інцидент стався у місті Новий Томишль Великопольського воєводства. Очевидець помітив  водія VW Golf, який заїхав на стоянку. Чоловіка стурбувало те, як їхав і поводився водій.

Він підійшов до керманича, щоб з’ясувати, що сталося, а коли той відкрив вікно, відчув з салону різкий запах алкоголю.

Зараз дивляться

Тоді свідок відібрав у п’яного водія ключі і викликав поліцію. Правоохоронці перевірили українця на алкотестер – він показав 6 проміле алкоголю в крові, що є критичною дозою.

За водіння у нетверезому стані громадянину України загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, штраф та позбавлення права кермувати авто.

Читайте
В Ужгороді чоловік керував авто в нетверезому стані - його доставили до військомату

Джерело: ІnРoland

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка