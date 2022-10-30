Попали в подстанцию: из-за обстрела россиян часть Энергодара осталась без света
Российские оккупанты утром обстреляли промышленную зону Энергодара.
В результате атаки большая часть города осталась без света. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
По предварительной информации, оккупанты попали в одну из подстанций.
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В настоящее время масштабы повреждения и время возобновления электроснабжения выясняются.
К слову, 19 октября из-за очередного обстрела Энергодара российскими оккупантами город остался частично без воды и электричества.
Тогда российские оккупанты также атаковали промышленную зону Енергодара.
Больше о том, что происходит на фронте и на каких направлениях идут бои, узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Дмитрий Орлов