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Попали в подстанцию: из-за обстрела россиян часть Энергодара осталась без света

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Попали в подстанцию: из-за обстрела россиян часть Энергодара осталась без света

Российские оккупанты утром обстреляли промышленную зону Энергодара.

В результате атаки большая часть города осталась без света. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По предварительной информации, оккупанты попали в одну из подстанций.

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В настоящее время масштабы повреждения и время возобновления электроснабжения выясняются.

К слову, 19 октября из-за очередного обстрела Энергодара российскими оккупантами город остался частично без воды и электричества.

Тогда российские оккупанты также атаковали промышленную зону Енергодара.

Больше о том, что происходит на фронте и на каких направлениях идут бои, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Дмитрий Орлов

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