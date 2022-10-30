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Влучили в підстанцію: через обстріл росіян частина Енергодара залишилась без світла

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Влучили в підстанцію: через обстріл росіян частина Енергодара залишилась без світла

Російські окупанти вранці обстріляли промислову зону Енергодара.

Внаслідок атаки більша частина міста залишилися без світла. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За попередньою інформацією, окупанти влучили в одну з підстанцій.

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Наразі масштаби пошкодження і час відновлення електропостачання зясовуються.

До слова, 19 жовтня через черговий обстріл Енергодара російськими окупантами місто залишилось частково без води та електрики.

Тоді російські окупанти також атакували промислову зону Енергодара.

Більше про те, що відбувається на фронті і на яких напрямах йдуть бої, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Дмитро Орлов

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