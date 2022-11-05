В Україні за два місяці було вбито понад 500 російських в’язнів, завербованих ПВК Вагнера

Листопад, 05 в 2:42

На території України за два місяці загинуло понад 500 ув’язнених, яких завербували бойовики приватної військової компанії Вагнера та Євген Пригожин.

За даними The Insider, нумерація документів свідчить про те, що у період від 18 вересня до 13 жовтня один з ватажків ПВК Вагнера Андрій Трошев надсилав родинам завербованих з колоній у РФ найманців 224 листи, в яких висловлено співчуття у зв’язку зі смертю загарбників.

За останніми даними, приблизно до середини жовтня на території України померли ще близько 459 ув’язнених осіб, яких завербували на війну.

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Журналісти видання дійшли до висновку, що на початок листопада кількість загиблих перевищила 500 осіб. Про це свідчать повідомлення родичів ув’язнених у соціальних мережах, однак точно невідома кількість померлих.

Російські видання припускають, що станом на кінець вересня найманці ПВК Вагнера могли завербувати близько 6 тис. ув’язнених для ведення бойових дій проти України.