Ймовірно, у Бериславі не буде світла до звільнення міста: росіяни підірвали лінії електропередач – ОВА

Листопад, 06 в 19:50

У тимчасово окупованому Бериславі російські військові підірвали високовольтні лінії електропередач, внаслідок чого зруйновано близько півтора кілометра опор.

– Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо – бракує фахівців і обладнання, та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста, – повідомили у Херсонській ОВА.

Російські окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Через це в обласному центрі та інших населених пунктах почалися проблеми з електропостачанням, додали в ОВА.

Військові РФ замінували у Бериславі й водонапірні свердловини. Загалом їх 14 на території міста, проте наразі уточнюється, скільки з них заміновано.

Зараз дивляться

В ОВА вважають, що дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирних жителів Херсонщини. Окупанти знищують все, щоб українці були змушені виживати в нелюдських умовах, повідомляє військова адміністрація.