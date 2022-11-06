Радиус поражения обломками может достигать 100 м: в Одессе к пляжу вынесло якорную мину
В Одессе в результате сильного шторма к одному из пляжей вынесло якорную мину. Украинские защитники подорвали ее в прибрежных водах.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, угрозу с Черного моря удалось ликвидировать.
– К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Специалистами Сил обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах. Угроза ликвидирована, — говорится в сообщении.
Братчук предупредил, что во время шторма в Черном море усиливается минная опасность. По его словам, радиус поражения обломками морской мины в прибрежной зоне может достигать 100 метров.
Спикер Одесской ОВА призывает украинцев быть внимательными, оповещать представителей соответствующих структур о подозрительных предметах, соблюдать меры безопасности и правила военного положения в Украине.