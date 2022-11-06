Радиус поражения обломками может достигать 100 м: в Одессе к пляжу вынесло якорную мину

Ноябрь, 06 в 21:25

В Одессе в результате сильного шторма к одному из пляжей вынесло якорную мину. Украинские защитники подорвали ее в прибрежных водах.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, угрозу с Черного моря удалось ликвидировать.

– К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Специалистами Сил обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах. Угроза ликвидирована, — говорится в сообщении.

Братчук предупредил, что во время шторма в Черном море усиливается минная опасность. По его словам, радиус поражения обломками морской мины в прибрежной зоне может достигать 100 метров.

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