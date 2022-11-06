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Факти / Надзвичайні події

Радіус ураження уламками може сягати до 100 м: в Одесі до пляжу винесло якірну міну

Юля Захарченко, редакторка стрічки
міна у морі_морська міна_міна у воді
Фото: Depositphotos

В Одесі внаслідок сильного шторму до одного із пляжів винесло якірну міну. Українські захисники підірвали її у прибережних водах.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, наразі загрозу з Чорного моря вдалося ліквідувати.

– До одного з пляжів Одеси винесло якірну міну. Фахівцями Сил оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах. Загрозу ліквідовано, – йдеться у повідомленні.

Братчук попередив, що під час шторму в Чорному морі посилюється мінна небезпека. За його словами, радіус ураження уламками морської міни у прибережній зоні може сягати до 100 метрів.

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