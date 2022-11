Полномасштабная война, начатая Россией против Украины, привела к ряду негативных последствий у врага. Наши Вооруженные силы вернули страну-террориста к реальности.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в этой войне у России уже более 70 тыс. убитых и 100 тыс. раненых. По стране катится тотальный призыв, от которого россияне почему-то убегают.

Кроме того, Украина вынуждает Россию соблюдать нормы международного права.

Obligation to comply with international law… More than 70 thousand killed and 100 thousand wounded, total conscription, closed borders, living standards sharp drop, martial law, complete reputation loss. Ukraine brings Russia back to reality, where criminals are really hurt…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 6, 2022