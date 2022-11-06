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Факты / Україна / Политика

ВСУ вернули РФ к реальности: Подоляк о последствиях войны для России

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ вернули РФ к реальности: Подоляк о последствиях войны для России
Фото: Офис президента

Полномасштабная война, начатая Россией против Украины, привела к ряду негативных последствий у врага. Наши Вооруженные силы вернули страну-террориста к реальности.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в этой войне у России уже более 70 тыс. убитых и 100 тыс. раненых. По стране катится тотальный призыв, от которого россияне почему-то убегают.

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Кроме того, Украина вынуждает Россию соблюдать нормы международного права.

— Тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная репутационная потеря. Украина возвращает Россию в реальность, где преступникам действительно больно, — написал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк отметил, что делегация для переговоров с Российской Федерацией должна состоять из боевых танков M1 Abrams и ракетных систем HIMARS.

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