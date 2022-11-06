Ноябрь, 06 в 21:56

6 ноября противотанковый снаряд попал в автомобиль мужчины, когда тот возвращался домой.

Потерпевшим оказался 45-летний житель Купянского района Харьковской области. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

— Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Снаряд попал в авто: на Харьковщине в результате обстрелов оккупантов ранен мужчина / 3 фотографии

Напомним, что в течение суток враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к линии столкновения и границе с РФ.

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Кроме того, российские военные пытались идти в наступление на Харьковщине.