Снаряд влучив в авто: на Харківщині внаслідок обстрілів окупантів поранено чоловіка
Фото: Нацполіція
6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль чоловіка, коли той повертався додому.
Потерпілим виявився 45-річний мешканець Куп’янського району Харківської області. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
– Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні поліції Харківської області.
Снаряд влучив в авто: на Харківщині внаслідок обстрілів окупантів поранено чоловіка / 3 фотографии
Нагадаємо, що протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.
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Крім того, російські військові намагались йти в наступ на Харківщині.