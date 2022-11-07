Знімав усе на фото і відео: киянина підозрюють у розбещенні і зґвалтуванні падчерки

Листопад, 07 в 14:37

У Києві 36-річному чоловіку повідомили про підозру за розпусні дії щодо своєї падчерки.

За інформацією слідства, киянин з 2018 року проживав зі своєю дружиною та її малолітньою донькою від першого шлюбу.

Залишаючись у квартирі наодинці з 8-річною падчеркою, чоловік систематично упродовж тривалого часу вчиняв щодо неї розпусні дії та фіксував це на фото і відео. Відповідні матеріали знайшли правоохоронці.

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У поліції Києва розповіли, що до них звернулася мати дівчинки. Киянина підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні своєї 8-річної падчерки.

З 2019 року правопорушник вчиняв щодо неї розпусні дії та схиляв до вступу у статевий зв’язок неприродним шляхом.

Зловмисника затримали. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 і 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають позбавлення волі терміном від 10 до 15 років і від п’яти до восьми років.

До слова, нещодавно у Києві засудили ґвалтівника 13-річної дівчинки, який втік з-під варти.

У 2021 році уродженець Черкаської області перебував у столиці, де познайомився з 13-річною киянкою. У суді довели, що чоловік втерся у довіру до школярки, після чого зґвалтував дитину.