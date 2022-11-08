У Миколаєві затримали зрадника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ

Листопад, 08 в 11:21

Спецслужби затримали мешканця Миколаєва, який розвідував точні координати об’єктів СБУ в регіоні для наведення ракетних ударів РФ.

Зокрема, планувався прицільний удар по будівлі СБУ в Миколаєві, проте правоохоронці спрацювали на випередження і взяли зрадника під час спроби передати інформацію ворогу.

Російський агент спілкувався з кураторами через анонімний Телеграм-канал.

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З’ясувалося також, що зловмисник після початку повномасштабного вторгнення сам намагався вийти на агресора. Для цього поширював через соцмережі свої проросійські погляди, відкрито підтримував вторгнення РФ і навіть виправдовував воєнні злочини проти цивільного населення.

Згодом російські спецслужби залучили його до збору розвідданих.

Вдома у зловмисника знайшли мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з РФ.

Йому оголошено підозру за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, з метою передачі такої інформації державі-агресору) та ч. 1 і 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

До суду зрадник перебуватиме під вартою.