Бои продолжаются: оккупанты наносят удары по Антоновскому мосту с левого берега Днепра

Ноябрь, 10 в 22:06

Российские захватчики нанесли удары по Антоновскому мосту Херсонской области с левого берега реки Днепро, сообщают местные жители.

По неофициальной информации, продолжаются ожесточенные бои в пригороде временно оккупированного Херсона.

– Да, делается что-то невероятное. Россияне обстреливают Антоновский мост. Автоматные выстрелы в Херсоне. Наши накрывают колонны оккупантов, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

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Президент Владимир Зеленский сообщил о хороших новостях с Юга Украины. По его словам, увеличивается количество украинских флагов, возвращающихся на свое законное место в рамках оборонной операции.

Глава государства отметил, что сейчас освобожден 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях. Однако он подчеркнул, что продвижение ВСУ – это жизни украинских воинов.

Все освобожденные населенные пункты достигнуты месяцами жестокой борьбы, храбростью, болью и потерями, а украинцы большой ценой гонят оккупантов, отмечает президент.