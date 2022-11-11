Бої тривають: окупанти завдають ударів по Антонівському мосту з лівого берега Дніпра

Листопад, 10 в 22:06

Російські загарбники завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині з лівого берега річки Дніпро, повідомляють місцеві жителі.

За неофіційною інформацією, наразі тривають запеклі бої у передмісті тимчасово окупованого Херсона.

– Так, робиться щось неймовірне. Росіяни обстрілюють Антонівський міст. Автоматні постріли у передмісті Херсона. Наші накривають колони окупантів, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про хороші новини з Півдня України. За його словами, збільшується кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції.

Глава держави зазначив, що наразі звільнено 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині. Проте він наголосив, що просування ЗСУ – це життя українських воїнів.

Всі звільнені населені пункти досягнуто місяцями жорстокої боротьби, хоробрістю, болем і втратами, а українці великою ціною женуть окупантів, зазначає президент.